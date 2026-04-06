Puglia Culture settimana di spettacoli | a Mesagne va in scena Amleto take away

La regione ospita una settimana ricca di eventi culturali promossi da Puglia Culture, con un calendario che si svolge dal 7 al 12 aprile. A Mesagne viene rappresentato lo spettacolo “Amleto take away”, inserito in una serie di appuntamenti che comprendono prosa, danza, circo e incontri culturali. La programmazione coinvolge artisti provenienti da tutto il paese, offrendo una varietà di proposte artistiche distribuite sul territorio regionale.

Prosegue con una programmazione intensa e multidisciplinare la stagione dei Comuni soci di Puglia Culture, che dal 7 al 12 aprile porta in scena su tutto il territorio regionale un calendario con spettacoli di prosa, danza, circo e incontri culturali, coinvolgendo artisti di rilievo nazionale e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Puglia Culture, settimana di spettacoli: da Mesagne a Fasano tra prosa e comicitàDal 7 al 12 aprile un ricco calendario tra teatro, danza e incontri culturali con artisti di rilievo nazionale, anche a Ostuni, Cisternino e San Vito...

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Temi più discussi: MEDIMEX 2026 Taranto 17-21 giugno; Puglia Culture, in circuito – La programmazione della prossima settimana; Ecco cosa fare in Puglia e Basilicata nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026; La Puglia investirà 30 milioni di euro nel welfare culturale: ecco perché.

Puglia, Pasquetta tra arte musica e natura nel segno del bel tempo. Le previsioniSole e temperature miti con valori massimi che potrebbero superare le medie del periodo. E un calendario di appuntamenti per il Lunedì dell'Angelo per un'unica, grande festa diffusa sul territorio ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pasqua e Pasquetta nei luoghi della cultura: in Puglia musei, castelli e parchi apertiMusei aperti a Pasqua e Pasquetta in Puglia: il 5 aprile ingresso gratuito, il 6 aprile aperture straordinarie nei siti culturali. pugliapress.org

INCONTRARE LA SCENA Incontrare la Scena: il 27 marzo scorso si è tenuto un nuovo appuntamento del ciclo a cura di Francesco Ceraolo e Francesca D’Ippolito, in collaborazione tra DAMS e Puglia Culture. Protagonisti dell’incontro: Tonio De Nitto, regis facebook