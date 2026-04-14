Con Il funerale di mia madre - The show cala il sipario sulla stagione teatrale del Testori
Venerdì 17 aprile alle 20.30 si terrà l’ultima rappresentazione della stagione di prosa presso il Teatro Testori. Lo spettacolo, intitolato
Venerdì 17 aprile alle 20.30 il Teatro Testori ospita l’ultimo spettacolo della stagione di prosa 20252026: “Il funerale di mia madre - The show”, una commedia tagliente che intreccia humor nero e riflessione sociale. Debuttato con grande successo all’Edinburgh Fringe Festival 2024, il testo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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