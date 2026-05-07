Il segretario di Stato americano Rubio a Roma | oggi l’incontro con il Papa

Oggi a Roma si svolge un incontro tra il segretario di Stato americano e il Papa. La visita rappresenta un momento importante nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede. La città si prepara ad accogliere questa presenza di rilievo nel settore diplomatico internazionale. La visita è stata annunciata in anticipo e si tiene in un momento di particolare attenzione per i rapporti tra i due paesi.

La Capitale si trasforma oggi nel baricentro della diplomazia mondiale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma per una missione ufficiale che segna un punto di svolta nelle relazioni tra l’amministrazione statunitense e la Santa Sede. L’evento più atteso della giornata è fissato per la tarda mattinata: l’udienza privata con Papa Francesco all’interno del Palazzo Apostolico. Un’agenda densa: dalla pace in Ucraina alle crisi in Medio Oriente. L’incontro tra Rubio e il Pontefice non è solo una visita di cortesia. Il Segretario di Stato porta con sé i dossier più scottanti della politica estera americana, cercando un terreno comune con la linea diplomatica d’Oltretevere.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il segretario di Stato americano Rubio a Roma: oggi l’incontro con il Papa Notizie correlate Giorgia Meloni ha confermato l’incontro con il segretario di Stato statunitense Marco RubioLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato l’incontro con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, previsto venerdì 8 maggio... Leggi anche: Rubio è arrivato a Roma per l'incontro con il Papa. Prevista per oggi la risposta dell'Iran al piano Usa Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani il segretario di Stato americano Rubio dal Papa; Il segretario di Stato USA Marco Rubio giovedì e venerdì a Roma, obiettivo disgelo; Il Papa incontra il 7 maggio il segretario di Stato Usa, Marco Rubio; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, verso il VaticanoIl segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato a Roma. L'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. ansa.it Usa-Italia, il segretario di Stato Rubio a Roma per due giorniIl segretario di Stato statunitense Marco Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino (Roma) per iniziare la sua visita in Italia e Vaticano. milanofinanza.it Il documento è stato divulgato dal dipartimento di Giustizia che ha accolto la richiesta del New York Times - facebook.com facebook Il segretario di Stato Usa Marco Rubio è atterrato all’aeroporto di Ciampino. La prima tappa del capo della diplomazia statunitense è in Vaticano, questa mattina, 7 maggio, dove sarà ricevuto da papa Leone XIV e incontrerà il segretario di Stato, il cardinale Pi x.com