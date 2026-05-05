La presidente del Consiglio ha annunciato un incontro con il segretario di Stato degli Stati Uniti, programmato per venerdì 8 maggio alle 11. La conferma arriva dopo settimane di attesa e si terrà in un momento di particolare attenzione tra i due paesi. La riunione si svolgerà in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e scambi diplomatici frequenti.

La presidente del Consiglio , previsto venerdì 8 maggio alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, per rafforzare il dialogo bilaterale tra Italia e Stati Uniti. La visita di Rubio a Roma, dal 6 all’8 maggio, include anche un incontro in Vaticano con Papa Leone XIV e colloqui con le autorità della Santa Sede, in un momento di particolare sensibilità nei rapporti transatlantici. L’incontro tra Rubio, il Pontefice e il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, costituisce un passaggio diplomatico significativo. Tra i temi da affrontare, in particolare, la guerra in Medio Oriente e la crisi nei Caraibi, fino agli equilibri nell’emisfero occidentale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giorgia Meloni ha confermato l’incontro con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio

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