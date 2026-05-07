Il Savoia critica la Reggina | Il ricorso contro il Messina è antisportivo le partite si vincono sul campo

Il Savoia, dopo aver conquistato il primo posto nel girone I di Serie D, ha espresso pubblicamente le proprie opinioni sulla vicenda legata al ricorso contro il Messina. Con un messaggio diffuso sulla propria pagina Facebook, il club ha definito il ricorso della Reggina contro i siciliani come antisportivo, sottolineando che le partite si devono vincere sul campo e criticando quindi le azioni giudiziarie intraprese.

Il Savoia, che ha appena vinto il girone I di Serie D, davanti a Nissa e Reggina ha pubblicato, sulla propria pagina facebook, un comunicato dai toni molto critici nei confronti del club amaranto, in merito al cosiddetto caso Messina. “La società Savoia ha appena ricevuto la notifica e prende.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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