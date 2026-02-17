Gli insegnanti provenienti da tutta Europa sono arrivati a Cesena per l’Erasmus Week organizzata dal 2° Circolo Didattico. La manifestazione si è svolta dal 9 al 13 febbraio e ha coinvolto docenti di diversi paesi, che hanno partecipato a laboratori e incontri formativi. La festa finale si è tenuta a Villa Silvia Carducci, attirando molti genitori e studenti.

La scuola cesenate al centro dell’Europa. Si è conclusa con un partecipato party a Villa Silvia Carducci l’ Erasmus Week del 2° Circolo Didattico di Cesena, andata in scena dal 9 al 13 febbraio. Un’intera settimana all’insegna dell’Europa, della formazione e dello scambio di buone pratiche educative che ha portato in città diciassette professionisti della scuola, 15 docenti e due dirigenti scolastici, provenienti da Svezia, Francia, Belgio e Grecia. L’iniziativa si inserisce nel progetto europeo biennale ‘ Children in search of WORDerland ’, sviluppato in forma di partenariato tra scuole primarie e dell’infanzia del Circolo e istituti di Eskilstuna (Svezia), Saint-Malo (Francia), Seneffe (Belgio) e Kilkis (Grecia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insegnanti da tutta Europa a Cesena per l’Erasmus week del 2° circolo

A Cesena, il secondo Circolo Didattico ha ospitato insegnanti provenienti da tutta Europa, a causa dell’Erasmus Week dedicata alla formazione e allo scambio culturale.

Gli studenti e gli insegnanti dei licei Enriques e Cecioni di Livorno hanno appena concluso un percorso europeo che li ha portati a scoprire l’Europa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.