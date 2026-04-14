LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Quadarella a Parigi delude Pilato

Durante i Campionati Italiani di nuoto 2026, si sono registrati diversi risultati significativi. Un nuotatore ha stabilito un nuovo record italiano nei 50 dorso, mentre un altro si è distinto nella finale juniores dei 50 stile libero con un tempo di 24 secondi e 40 centesimi. Nel frattempo, atlete come Quadarella sono in gara a Parigi, mentre le prestazioni di Pilato sono state deludenti. La manifestazione si svolge con aggiornamenti in diretta sui risultati delle batterie del mattino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.00: Leonardo D’Agostini si aggiudica la finale juniores dei 50 stile libero con 24?40 18.56: Per 80 metri Pilato ha disputato una grande gara, poi come le è capitato spesso in passato si è spenta nel finale ed ha permesso ad Angiolini di superarla nel finale 18.54: Vince Lisa Angiolini con 1’06?33, secondo posto per Benedetta Pilato con 1’06?39, terzo posto per Anita Bottazzo con 1’06?89 18.53: Si blocca Benedet6ta Pilato che lascia via libera nel finale a Lisa Angiolini che supera la pugliese e vince in 1’06?33 che non è un grande risultato cronometrico 18.52: Pilato, Bottazzo, Angiolini ai 50 18.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Quadarella a Parigi, delude Pilato LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: subito Ceccon nei 50 stile! Rientra Benedetta Pilato, attesa per QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... Temi più discussi: Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 14 aprile, programma, streaming, big azzurri in gara; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; La Guida Completa Agli Assoluti 2026: Tutti I Link E Le Info Utili Per Seguire L’Evento; Assoluti Unipolsai 2026. Timing e ordine progressivo delle prove. Davide Marchello stupisce nei 400 stile libero dei campionati italiani e stacca il biglietto per ParigiLa finale dell'arrivo al cardiopalma quella dei 400 stile libero uomini di questi campionati italiani di nuoto 2026. A Riccione, nel day-1 degli Assoluti ... oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Benedetta Pilato subito convincente, si rivede Ragaini. Alle 18.00 le finaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33: Grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi. Buona giornata! 11.32: Buoni segnali da Benedetta ... oasport.it Entrano nel vivo i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. Negli 800 m stile libero Simona Quadarella non delude le attese e con il tempo di 8'21"01 si porta a casa l'ennesimo titolo italiano e stacca il pass per gli Europei di Parigi. Super Simo! - facebook.com facebook