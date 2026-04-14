Michele Lamberti super a Riccione | record italiano nei 50 dorso e pass per gli Europei di Parigi

Durante i campionati italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione, si sono svolte le finali del giorno, tra cui quella dei 50 dorso uomini. Michele Lamberti, già detentore del record italiano in questa specialità insieme a Thomas Ceccon, ha partecipato alla gara. Nella finale, Lamberti ha conquistato la vittoria e stabilito il nuovo record nazionale, ottenendo anche il pass per gli Europei di Parigi.

Prima finale e subito fuochi d’artificio nei campionati italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione. Nella finale dei 50 dorso uomini c’erano attese per Michele Lamberti, primatista italiano in coabitazione con Thomas Ceccon. Il classe 2000 nostrano voleva mettersi in proprio, in termini di primatista, e così ha fatto. Con Ceccon che ha scelto di fare altro in questi Assoluti primaverili, la scena è stata presa dal figlio del grande Giorgio. Una partenza bruciante e una progressione pregevole che hanno portato al crono di 24?38, migliorando il precedente limite nazionale di 0?02 e staccando in questo modo anche il biglietto per gli Europei di Parigi di quest’estate.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Michele Lamberti super a Riccione: record italiano nei 50 dorso e pass per gli Europei di Parigi LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Assoluti Primaverili Unipol, prima giornata di batterie a Riccione: Lamberti vola nei 50 dorso, bene Pilato e Angiolini nei 100 ranaAperto ufficialmente il campionato allo Stadio del Nuoto di Riccione: il bresciano delle Fiamme Gialle unico sotto i 25" al mattino con 24"73.