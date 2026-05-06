Milano inaugura la Unipol Dome Arena il nuovo ' tempio della musica' a Santa Giulia | sul palco Ligabue
A Milano è stata inaugurata ufficialmente l’Unipol Dome Arena, situata nel quartiere Santa Giulia. La struttura, che si trova in un’area precedentemente dedicata alle competizioni olimpiche di ghiaccio, ora funziona come arena polifunzionale. La serata di apertura ha visto sul palco un noto artista musicale, confermando la destinazione culturale dello spazio. L’inaugurazione ha attirato un pubblico numeroso, con le luci che si sono accese per la prima volta.
Milano aggiunge un nuovo, iconico tassello al suo skyline e alla sua offerta culturale. Stasera le luci si si sono accese ufficialmente sull'Unipol Dome, la nuova arena polifunzionale nel quartiere Santa Giulia, che dopo aver ospitato le grandi sfide del ghiaccio olimpico, si trasforma.🔗 Leggi su Milanotoday.it
A Milano ha aperto Arena Santagiulia, l’arena più grande d’Italia
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