Metafisica Metafisiche | mostra diffusa tra Palazzo Reale Museo del Novecento e Brera con de Chirico e Morandi

Una mostra di opere di de Chirico e Morandi ha attirato visitatori in diverse sedi di Milano, tra cui Palazzo Reale, il Museo del Novecento e la Pinacoteca di Brera. La mostra mette in evidenza una forte presenza di immagini metafisiche, con scene di piazze vuote e manichini immobili. Le esposizioni creano un’atmosfera surreale, con ombre lunghe e geometrie strane che sembrano sfidare la realtà. Molti visitatori si soffermano a osservare i dettagli di queste opere, catturati dall’atmosfera misteriosa che le avvolge.

Piazze vuote dove il tempo si è fermato. Manichini che osservano in silenzio. Ombre allungate che disegnano geometrie impossibili. Dal 28 gennaio al 21 giugno 2026, Milano diventa il palcoscenico di uno dei progetti espositivi più ambiziosi dell'anno: "MetafisicaMetafisiche", una mostra diffusa che attraversa quattro istituzioni museali e trasforma il capoluogo lombardo in un museo a cielo aperto dedicato al movimento che ha rivoluzionato l'arte del Novecento. Curata da Vincenzo Trione, l'esposizione mette in dialogo i maestri storici della Metafisica con gli artisti contemporanei che ne hanno raccolto l'eredità, creando un percorso che collega Palazzo Reale, il Museo del Novecento, le Gallerie d'Italia e Palazzo Citterio.