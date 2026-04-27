Nel campionato di calcio, il Milan occupa il dodicesimo posto per attacco, con le cinque punte complessivamente senza segnare da 2.787 minuti. Tra queste, il giocatore con più tempo senza realizzare un gol è Pulisic, che ha raggiunto i 958 minuti di digiuno. La squadra non segna con le punte da quasi tre ore, un dato che fa riflettere sulla fase offensiva del club.

Effettivamente, giunti a sole quattro curve dalla bandiera a scacchi, probabilmente ha ragione Allegri, che dopo la vittoria di Verona firmata Rabiot aveva commentato con molta schiettezza: "Mancano i gol degli attaccanti? A questo punto della stagione non è più questione di chi segna, ma di fare i punti necessari per la Champions". A una manciata di settimane dal traguardo, come dargli torto. Il grosso problema semmai è stato nei mesi precedenti. Un Diavolo con le sembianze di Giano bifronte, due volti che guardano nelle direzioni opposte: da un lato una delle difese più ermetiche d'Europa, dall'altro una fase offensiva che per trovare un senso e uno sbocco deve rivolgersi alla lucida sfacciataggine di Pavlovic o al miglior Rabiot mai allenato da Max.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Champions col 12° attacco in A? Milan, si può... Ma il digiuno del gol delle punte continua: 2.800' minuti

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