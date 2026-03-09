Visita guidata del Palazzo dei Pio e di Piazza Martiri a Carpi

Una visita guidata al Palazzo dei Pio e a Piazza Martiri a Carpi permette di esplorare le sale nobiliari e le strutture che hanno segnato il passato della città. Durante l’itinerario si attraversano ambienti storici e si osservano dettagli architettonici che conservano tracce di un’epoca antica. L’evento offre l’opportunità di scoprire i luoghi simbolo di Carpi e il loro valore storico.

Un viaggio nel cuore della storia carpigiana, tra sale nobiliari, intrighi di corte e leggende che ancora sussurrano tra le pietre. Varcata la soglia di Palazzo Pio, entreremo nel mondo della famiglia che per secoli ha governato Carpi, lasciando un’impronta artistica e politica che ancora oggi definisce la città.Attraversando i corridoi affrescati, rivivremo la storia d’amore tra Caterina Pico e Leonello Pio, da cui nacque Alberto III, ultimo signore di Carpi. Uomo colto e raffinato, abile diplomatico nelle corti di Roma, Mantova e Ferrara, Alberto III contribuì a modellare il volto rinascimentale della città.La visita ci condurrà poi alla suggestiva Torre del Passerino, avvolta da un’aura di mistero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Visita guidata al Palazzo dei Mutilati a Verona Carpi, weekend 'lungo' di aperture per i Musei di Palazzo dei PioIn occasione della festa dell’Epifania, weekend lungo di aperture straordinarie per i Musei di Palazzo dei Pio: domenica 4 gennaio, i Musei saranno... Una selezione di notizie su Piazza Martiri. Discussioni sull' argomento A più voci – Donatello; Cosa fare domenica a Belluno e provincia; Rimini. Celebrare le Donne: un fine settimana di cultura, arte, storia e suggestioni femminili; Eventi segnalati dai Comuni. #Teramo Piazza Cittadella (Piazza Martiri Pennesi) Hotel Giardino cartolina viaggiata 1912 Ediz. Luigi D'Ascanio - Teramo #follower #tutti - facebook.com facebook