Roma 24enne travestito da netturbino si nasconde tra la spazzatura e deruba un 90enne | arrestato

Un uomo di 24 anni travestito da netturbino è stato arrestato in Viale dell’Esercito dopo aver sottratto oggetti a un uomo di 90 anni. La polizia è intervenuta grazie a una segnalazione dei passanti, che hanno notato il sospetto mentre si nascondeva tra i rifiuti. L’individuo è stato fermato e accusato di furto aggravato.

Eseguito un arresto per furto aggravato a Roma, in Viale dell’Esercito. Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato dopo aver sottratto il portafogli a un anziano di 90 anni, approfittando di un momento di distrazione della vittima. L’uomo, travestito da netturbino, è stato individuato e bloccato poco dopo grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. La dinamica dell’episodio Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 24enne si era nascosto tra i bidoni della spazzatura in Viale dell’Esercito, fingendosi un operatore ecologico. L’obiettivo era quello di passare inosservato e colpire la vittima prescelta. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roma, 24enne travestito da netturbino si nasconde tra la spazzatura e deruba un 90enne: arrestato Articoli correlati Leggi anche: Si nasconde in un bidone per sfuggire alla polizia: il netturbino lo fa scoprire Leggi anche: Furti in serie tra Genova e Sanremo, arrestato 42enne travestito da corriere: come agiva Altri aggiornamenti su Roma 24enne travestito da netturbino si... Discussioni sull' argomento L’anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine: che cosa accadde il 24 marzo 1944 in Italia; Referendum giustizia, Giorgia Meloni da Mentana: Nessun rischio per il governo. Travestito da netturbino deruba un anziano, arrestato 24enneUn giovane si nasconde tra i cassonetti e sottrae il portafoglio a un 90enne. Fermato poco dopo dalla polizia grazie alla segnalazione dei cittadini ... rainews.it Finto netturbino ruba portafogli ad anziano a Roma: arrestato 24enne per furto aggravatoUn uomo travestito da netturbino è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di derubare un anziano di 90 anni tra i cassonetti di Viale dell’Esercito. Il ventiquattrenne, con precedent ... msn.com 24 marzo 1944. Dopo l’attentato in via Rasella, a Roma, la rappresaglia nazista diviene feroce. 335 vite innocenti, fra cui quelle di 12 Carabinieri, verranno barbaramente recise in quello che oggi è ricordato come l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Ricordare i m - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac VIII municipio, venerdì dalle 8 alle 12,30 corteo e e possibili deviazioni bus x.com