formazioni ufficiali psg bayern monaco le scelte di luis enrique e kompany per il match di champions league

Le formazioni ufficiali di PSG e Bayern Monaco per la semifinale di Champions League sono state annunciate da Luis Enrique e Kompany. La partita si gioca oggi, con le squadre pronte a scendere in campo in una sfida che si preannuncia molto combattuta. Entrambe le formazioni hanno scelto i propri titolari e le strategie da adottare nel match che rappresenta una delle fasi più importanti del torneo.

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