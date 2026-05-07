Il Paris Saint-Germain ha raggiunto la finale europea dopo aver superato le fasi precedenti, arrivando a Budapest dove affronterà l’Arsenal. La semifinale si è conclusa con la vittoria del Psg, che ora si prepara alla partita decisiva contro i londinesi. La sfida si svolgerà nella capitale ungherese, offrendo un confronto tra due tra le squadre più in vista del calcio europeo attuale. Durante la competizione, un giocatore ha segnato un gol decisivo per il team francese.

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© Calcionews24.com - Il Psg diventa squadra vera e vola in finale: a Budapest l’ultimo atto contro l’Arsenal

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