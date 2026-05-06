Il Paris Saint-Germain si è qualificato per la finale di Champions League dopo aver pareggiato 1-1 in casa contro il Bayern Monaco. La partita di ritorno delle semifinali si è conclusa con il passaggio del turno dei francesi, che il 30 maggio disputeranno la finalissima nella Puskas Arena di Budapest contro l’Arsenal. Questa è la seconda finale consecutiva per il club, che ha vinto la Champions nel 2025.

MONACO DI BAVIERA – Il Psg, vincitore della Champions 2025, torna in finale. Questa volta il 30 maggio 2026 nella Puskas Arena di Budapest, dove contenderà la coppa dalle grandi orecchie all’Arsenal. La squadra di Luis Enrique ha pareggiato (1-1) il match di ritorno, a Monaco, dopo aver vinto con un rocambolesco 5-4 il match dell’andata al Parco dei Principi. Per gli ospiti gol del Pallone d’Oro Dembelè dopo appena 3', su assist di Kvaratskhelia, il pareggio bavarese del solito Kane al 94'. Nella gara di andata il Psg si era imposto per 5-4 al Parco dei Principi, anche nel ritorno lo spettacolo non è mancato con occasioni da una parte e dall’altra.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Champions: Psg pareggia (1-1) in casa Bayern e va in finale. Francesi il 30 maggio a Budapest contro l’Arsenal

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