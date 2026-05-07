Il professore francese che si è inventato un premio per vincerlo

Da ilpost.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni fa, un professore francese ha ideato un premio chiamato la Medaglia d'oro per la Filologia, affermando che fosse reale e riconosciuto ufficialmente. Tuttavia, si è scoperto che il riconoscimento non esisteva e che l'intera iniziativa era frutto di un'invenzione. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla creazione di premi falsi nel mondo accademico e sulle modalità con cui certi riconoscimenti vengono attribuiti o promossi.

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