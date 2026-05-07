Dieci anni fa, un professore francese ha ideato un premio chiamato la Medaglia d'oro per la Filologia, affermando che fosse reale e riconosciuto ufficialmente. Tuttavia, si è scoperto che il riconoscimento non esisteva e che l'intera iniziativa era frutto di un'invenzione. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla creazione di premi falsi nel mondo accademico e sulle modalità con cui certi riconoscimenti vengono attribuiti o promossi.

Dieci anni fa Florent Montaclair creò la Medaglia d'oro per la Filologia fingendo che avesse una storia illustre: ora è indagato Florent Montaclair è un professore in una piccola università dell’est della Francia, che insegna filologia, cioè lo studio dei testi letterari per ricostruirne l’interpretazione e comprendere la cultura in cui sono stati prodotti. Il suo lavoro non è particolarmente conosciuto, neanche nella nicchia degli studi filologici. Nel 2016 però vinse la Medaglia d’oro della Filologia, descritta come la maggiore onorificenza nella disciplina e paragonata ai premi Nobel (che per la filologia non ci sono). Al tempo la...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il professore francese che si è inventato un premio per vincerlo

Notizie correlate

Europei Volley, Velasco: "La motivazione che ho per l'Europeo è per vincerlo e basta"“La motivazione che ho per l’Europeo è per vincerlo e basta, poi che qualifichi per l’Olimpiade, perché secondo me è impensabile che l’Italia non si...

Allora, Luigi Di Maio è professore? Dipende da che cosa si intendedi Giuseppe Pignataro * Nel linguaggio pubblico ci sono parole che non funzionano come semplici aggettivi: sono ‘contratti’ impliciti.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Francia, a scuola parte la rivoluzione della severità: All'esame delle medie uno su 4 sarà bocciato, l'assenza di selezione porta alla decadenza; Cassino e Vallerotonda piangono il professor Gino Todisco; Ministro Barrot su Hormuz: la proposta francese non è in competizione con la coalizione Usa; Bocciare in terza media? Siamo obbligati a promuovere tutti, Una scuola che colpevolizza i ragazzi è fallita, È meglio fermarli prima. Confronto social.

Il professore francese che si è inventato un premio per vincerloFlorent Montaclair è un professore in una piccola università dell’est della Francia, che insegna filologia, cioè lo studio dei testi letterari per ricostruirne l’interpretazione e comprendere la ... ilpost.it

Professore escluso dall’università per essersi inventato un finto premio NobelUn docente-ricercatore di Besançon è al centro di un caso che scuote il mondo accademico: è sospettato di aver inventato da zero un premio internazionale di filologia per poi autoattribuirselo. Una me ... it.euronews.com

Marc Everbecq, professore presso l’Université Paris Est “Gustave Eiffel”, riflette sulle differenze tra il sistema francese e quello italiano nella gestione delle case popolari, mettendo in evidenza approcci e modelli culturali differenti. - facebook.com facebook