L’allenatore della nazionale di pallavolo ha dichiarato che il suo obiettivo principale è vincere gli Europei, senza altri motivi secondari. Ha aggiunto che la qualificazione alle Olimpiadi non rappresenta un fattore determinante per la sua motivazione. Le sue parole si concentrano esclusivamente sulla volontà di conquistare il titolo continentale, senza fare riferimenti ad altri aspetti o obiettivi legati alla competizione.

“La motivazione che ho per l’Europeo è per vincerlo e basta, poi che qualifichi per l’Olimpiade, perché secondo me è impensabile che l’Italia non si qualifichi all’Olimpiade perché se lo fa attraverso i tornei, lo fa per il ranking, noi siamo primi nel ranking quindi anche se perdiamo qualche partita, non sono preoccupato minimamente”. Lo ha detto il ct della Nazionale femminile di volley Julio Velasco nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione delle nazionali di volley maschile e femminile a Palazzo Lombardia, a Milano. “Molto importante dare fiducia alle altre ragazze, possiamo vincere con le altre ragazze, come d’altronde l’abbiamo fatto il primo anno, no? Abbiamo battuto la Turchia il primo anno” ha aggiunto Velasco.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Europei Volley, Velasco: "La motivazione che ho per l'Europeo è per vincerlo e basta"

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