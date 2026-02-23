Allora Luigi Di Maio è professore? Dipende da che cosa si intende

Luigi Di Maio viene spesso associato a ruoli politici, ma recentemente si è affermato anche come insegnante, grazie a un corso organizzato in una scuola locale. La causa di questa nuova attività deriva dalla sua volontà di condividere esperienze e competenze con i giovani studenti. Durante le lezioni, ha affrontato temi di attualità e politica, attirando l’attenzione di molti. La sua presenza ha suscitato diverse reazioni tra gli insegnanti e i partecipanti. La situazione continua a evolversi.

di Giuseppe Pignataro * Nel linguaggio pubblico ci sono parole che non funzionano come semplici aggettivi: sono 'contratti' impliciti. 'Professore' è una di queste. Evoca studio, selezione, responsabilità didattica e scientifica. Per questo, usarla in modo approssimativo non è un peccato veniale: è un corto circuito semantico che genera aspettative sbagliate e discussioni inutili. Allora: Luigi Di Maio è professore? Dipende da che cosa intendiamo. Il 20 febbraio 2026 diversi media hanno riportato la sua nomina al King's College London come 'professore onorario'. E la fonte più semplice, in questi casi, è sempre quella ufficiale: nella pagina del King's College London a lui dedicata compare 'Mr Luigi Di Maio' e, come ruolo, 'Honorary Professor' nel Defence Studies Department.