il prof dott ufficiale matteo carpano microbiologo e parassitologo

Il Prof. Dott. Ufficiale Matteo Carpano nacque a Manfredonia in Corso Manfredi il 23 novembre 1874 e morì a Roma il 31 ottobre 1952. Fu microbiologo e parassitologo, dedicando gran parte della sua vita allo studio di queste discipline. La sua data di nascita e di morte sono state registrate ufficialmente, così come il luogo di nascita e di decesso.

CARPANO Matteo: nacque a Manfredonia in Corso Manfredi il 23 novembre 1874 e morì a Roma il 31 ottobre 1952. Microbiologo e Parassitologo, suoi studi pubblicati in 112 pubblicazioni furono tradotti in varie lingue. Fu Direttore del laboratorio Batteriologico Veterinario Militare di Roma dal 1911 al 1928, l’aula di questo Laboratorio è intitolata a suo nome. Fu tra i fondatori dell’Istituto Siero - Vaccinogeno creato dal Governo italiano, collaboratore all’Opera dell’Enciclopedia Italiana “Treccani”.:“ si laureò in medicina veterinaria.I suoi studi, hanno portato un grande contributo al mondo e alla scienza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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