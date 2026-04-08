Il 8 aprile 2026 si è diffusa la notizia di un messaggio sui social da parte di Matteo Giunta, che ha ringraziato pubblicamente un professore dopo la nascita delle figlie. La comunicazione ha suscitato attenzione e commenti tra i follower. La notizia si inserisce in un contesto di condivisione di momenti personali e di ringraziamenti pubblici tra figure del mondo dello sport e dell’istruzione.

Pesaro, 8 aprile 2026 - Matteo Giunta ha scelto i social per condividere un ringraziamento molto personale rivolto al medico che ha accompagnato lui e la moglie Federica Pellegrini in due dei momenti più importanti della loro vita familiare: la nascita delle figlie Matilde e Rachel, quest’ultima arrivata a inizio aprile. Nel messaggio pubblicato su Instagram, l’allenatore pesarese ha voluto citare direttamente il professor Marcello Ceccaroni, cesenate di nascita, specialista dell’ospedale ‘Sacro Cuore Don Calabria’ di Negrar (Verona) e figura di riferimento internazionale nella chirurgia ginecologica avanzata e nella cura dell’endometriosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Federica Pellegrini, il gesto di papà Matteo per il prof Ceccaroni dopo la nascita delle figlie. “Onorato e commosso”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta annunciano la nascita della seconda figlia: “Ciao Rachele”Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno appena pubblicato un post sui loro profili Instagram nei quali annunciano la nascita della secondogenita...

Federica Pellegrini, le prime parole dopo il parto e la gioia di Matteo GiuntaFederica Pellegrini si racconta dopo il parto e la nascita della sua secondogenita, fra la gioia di Matteo Giunta e i giorni in ospedale.

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Federica Pellegrini, il gesto di papà Matteo per il prof Ceccaroni dopo la nascita delle figlie. Onorato e commossoDopo la nascita della piccola Rachele, l'allenatore pesarese Matteo Giunta pubblica una dedica speciale per il professor cesenate Marcello Ceccaroni e l'équipe di Negrar e rompe il silenzio su una pat ... ilrestodelcarlino.it

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Federica Pellegrini, primo scatto social con le figlie Matilde e Rachele #federicapellegrini x.com

Leggo. . Un’immagine intima e autentica racconta la nuova quotidianità di Federica Pellegrini, che sui social condivide uno scorcio di vita familiare dopo la nascita della seconda figlia, Rachele. A corredo dello scatto, una sola parola: “Contorsionismi”, a descri - facebook.com facebook