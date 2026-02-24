Tu sei cornuto e sbirro non ti conosco | schermaglie in aula fra clan rivali al processo bis

Un’ex frase offensiva ha scatenato una discussione tra i membri di due clan rivali durante l’udienza preliminare a Palermo, causata da tensioni accumulate nel tempo. Gli scontri verbali si sono verificati nel momento in cui si discuteva di un nuovo procedimento giudiziario legato alle attività illecite dei gruppi di Villaseta e Porto Empedocle. La scena ha attirato l’attenzione di tutti gli astanti presenti in aula, mentre si chiarivano le posizioni dei coinvolti.

Il presunto capo della famiglia di Villaseta, Pietro Capraro, contro un empedoclino che replica: "Non posso prendere le distanze perchè non so chi sia" Schermaglie fra clan nell’aula del gup di Palermo Nicoletta Frasca, dove si celebra l’udienza preliminare del processo “bis” nato dal secondo filone dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sui nuovi clan di Villaseta e Porto Empedocle. Un faccia a faccia teso, quello tra Pietro Capraro e Agostino Marrali, che ha riportato in aula le tensioni e le rivalità tra i due gruppi mafiosi. Capraro, indicato dagli inquirenti come il capo della cosca di Villaseta, ha chiesto di rilasciare spontanee dichiarazioni insieme a Gaetano Licata – ritenuto il suo braccio destro – e allo stesso Marrali, considerato invece un esponente del gruppo empedoclino rivale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

