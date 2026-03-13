Più igiene e meno infezioni | in Calabria i robot Oss in corsia

In Calabria, alcuni robot Oss sono stati introdotti nelle corsie degli ospedali per assistere i pazienti e supportare il personale sanitario. Questi dispositivi sono stati impiegati per migliorare l'igiene e ridurre il rischio di infezioni, affiancando gli operatori nelle attività quotidiane. La loro presenza rappresenta un intervento tecnologico che mira a ottimizzare le procedure sanitarie e favorire un ambiente più sicuro.

Robot che assistono i pazienti, affiancando il lavoro degli operatori sanitari: accade all’Ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza, dove tre robot Oss sono entrati in funzione nell’area di emergenza-urgenza con l’obiettivo di contribuire a ridurre fino all’80% il rischio di infezioni correlate all’assistenza. I robot Oss. I robot umanoidi sono progettati per supportare gli operatori socio-sanitari nelle attività di assistenza igienica e nella gestione del paziente, garantendo procedure standardizzate e un maggiore controllo del rischio di contaminazione, soprattutto nei contesti ad alta intensità assistenziale come pronto soccorso, medicina d’urgenza e terapia intensiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Più igiene e meno infezioni: in Calabria i robot Oss in corsia Articoli correlati Cosenza: 3 robot Oss per l’igiene in EmergenzaL’Ospedale Annunziata di Cosenza sta per accogliere tre unità robotiche umanoidi destinate all’igiene dei pazienti, segnando un cambiamento... Tesla vuole fare meno auto e più robotSmetterà di produrre due dei suoi modelli principali, anche alla luce dei deludenti risultati economici dello scorso anno Il CEO di Tesla Elon Musk...