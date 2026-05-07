Il primo David di Donatello per Aurora Quattrocchi attrice dalla carriera immensa

Da gqitalia.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice ha ricevuto il suo primo David di Donatello, salendo sul palco visibilmente emozionata. Durante la cerimonia, ha ringraziato il suo team e il pubblico presente. La premiazione si è svolta in una cornice di grande attenzione mediatica, con molti colleghi e addetti ai lavori che hanno assistito alla consegna del riconoscimento. La protagonista ha mostrato gratitudine e soddisfazione per il riconoscimento ottenuto.

È salita sul palco dei David di Donatello incredula ma felicissima, per ritirare questo prestigioso premio per la prima volta all’età di 83 anni: Aurora Quattrocchi – spesso conosciuta e accreditata come Rori – è la migliore attrice protagonista per l’interpretazione nella pellicola Gioia mia diretta da Margherita Spampinato. Nel film, che ha fatto ottenere a Spampinato anche il premio per la migliore regista esordiente, l’attrice palermitana (nata, però, in Istria) interpreta Gela, un’anziana signora che si ritrova a trascorrere l’estate accanto a un bambino di dieci anni, figlio di suo nipote. L’incontro tra i due, che inizialmente si...🔗 Leggi su Gqitalia.it

il primo david di donatello per aurora quattrocchi attrice dalla carriera immensa
© Gqitalia.it - Il primo David di Donatello per Aurora Quattrocchi, attrice dalla carriera immensa

Notizie correlate

David di Donatello 2026: trionfa “La città di pianura”. Aurora Quattrocchi miglior attriceROMA – “Le città di pianura’” di Francesco Sossai trionfa alla 71esima edizione dei David di Donatello.

Aurora Quattrocchi, chi è la vincitrice del David 2026: età, carriera e vita privata dell’attrice che ha conquistato il cinemaIl nome di Aurora Quattrocchi è tornato a risuonare con forza nel panorama cinematografico italiano dopo la vittoria del David di Donatello 2026 come...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi; David di Donatello 2026, Sossai conquista il cinema italiano; Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema; I David di Donatello tra premi e polemiche, trionfa Sossai.

david di donatello il primo david diDavid di Donatello 2026, il film piccolo Le città di Pianura batte tutti e trionfa a CinecittàIn questo articolo seguiremo in tempo reale l’annuncio di tutti i vincitori dei David di Donatello 2026: dai giganti come Valerio Mastandrea, Claudio Santamaria e Toni Servillo, impegnati in una gara ... newscinema.it

david di donatello il primo david diDavid di Donatello 2026, tutti i vincitori: da Le città di pianura ad Aurora QuattrocchiLeggi su Sky TG24 l'articolo David di Donatello 2026, tutti i vincitori: da Matilda De Angelis ad Aurora Quattrocchi ... tg24.sky.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.