Il primo David di Donatello per Aurora Quattrocchi attrice dalla carriera immensa

L'attrice ha ricevuto il suo primo David di Donatello, salendo sul palco visibilmente emozionata. Durante la cerimonia, ha ringraziato il suo team e il pubblico presente. La premiazione si è svolta in una cornice di grande attenzione mediatica, con molti colleghi e addetti ai lavori che hanno assistito alla consegna del riconoscimento. La protagonista ha mostrato gratitudine e soddisfazione per il riconoscimento ottenuto.

È salita sul palco dei David di Donatello incredula ma felicissima, per ritirare questo prestigioso premio per la prima volta all’età di 83 anni: Aurora Quattrocchi – spesso conosciuta e accreditata come Rori – è la migliore attrice protagonista per l’interpretazione nella pellicola Gioia mia diretta da Margherita Spampinato. Nel film, che ha fatto ottenere a Spampinato anche il premio per la migliore regista esordiente, l’attrice palermitana (nata, però, in Istria) interpreta Gela, un’anziana signora che si ritrova a trascorrere l’estate accanto a un bambino di dieci anni, figlio di suo nipote. L’incontro tra i due, che inizialmente si...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il primo David di Donatello per Aurora Quattrocchi, attrice dalla carriera immensa Notizie correlate David di Donatello 2026: trionfa “La città di pianura”. Aurora Quattrocchi miglior attriceROMA – “Le città di pianura’” di Francesco Sossai trionfa alla 71esima edizione dei David di Donatello. Aurora Quattrocchi, chi è la vincitrice del David 2026: età, carriera e vita privata dell’attrice che ha conquistato il cinemaIl nome di Aurora Quattrocchi è tornato a risuonare con forza nel panorama cinematografico italiano dopo la vittoria del David di Donatello 2026 come... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi; David di Donatello 2026, Sossai conquista il cinema italiano; Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema; I David di Donatello tra premi e polemiche, trionfa Sossai. David di Donatello 2026, il film piccolo Le città di Pianura batte tutti e trionfa a CinecittàIn questo articolo seguiremo in tempo reale l’annuncio di tutti i vincitori dei David di Donatello 2026: dai giganti come Valerio Mastandrea, Claudio Santamaria e Toni Servillo, impegnati in una gara ... newscinema.it David di Donatello 2026, tutti i vincitori: da Le città di pianura ad Aurora QuattrocchiLeggi su Sky TG24 l'articolo David di Donatello 2026, tutti i vincitori: da Matilda De Angelis ad Aurora Quattrocchi ... tg24.sky.it È finita all'1:37 di notte la cerimonia di consegna dei 71esimi David di Donatello – i premi dell'Accademia del Cinema Italiano (da non definire «i nostri Oscar»), che sono stati condotti da un Flavio Insinna a briglia sciolta che aveva promesso, 224 minuti prima, - facebook.com facebook David di Donatello 2026: da Bianca Balti ad Arisa, domina il total black x.com