David di Donatello 2026 | trionfa La città di pianura Aurora Quattrocchi miglior attrice

Da firenzepost.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “Le città di pianura’” di Francesco Sossai trionfa alla 71esima edizione dei David di Donatello. L’outsider degli Oscar italiani porta a casa 8 statuette, su 16 nomination, tra cui Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista a Sergio Romano e Miglior sceneggiatura originale. A seguire, ‘Primavera’ di Damiano Michieletto conquista quattro premi – Miglior compositore, Miglior suono, Migliori costumi e Miglior acconciatura – mentre ‘Le assaggiatrici di Silvio Soldini’ e ‘La città proibita’ di Gabriele Mainetti ne portano a casa tre ciascuno. Il film di Soldini ottiene Miglior sceneggiatura non originale, Miglior trucco e il David Giovani; quello di Mainetti si aggiudica Miglior autore della fotografia, Miglior scenografia e Migliori effetti visivi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

david di donatello 2026 trionfa la citt224 di pianura aurora quattrocchi miglior attrice
© Firenzepost.it - David di Donatello 2026: trionfa “La città di pianura”. Aurora Quattrocchi miglior attrice

David di Donatello, trionfa Le città di pianura di Sossai

Video David di Donatello, trionfa Le città di pianura di Sossai

Notizie correlate

Leggi anche: Palermo trionfa ai David di Donatello, Rori Quattrocchi premiata come miglior attrice protagonista

David di Donatello 2026, i vincitori: trionfa Le città di pianuraÈ Le città di pianura di Francesco Sossai il vincitore assoluto dei David Di Donatello 2026.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori.

david di donatello david di donatello 2026Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi a film e attoriI David di Donatello 2026 premiati nella 71esima cerimonia: Miglior Film Le città di pianura, Miglior Regia Francesco Sossai, Miglior Attore Sergio Romano ... fanpage.it

david di donatello david di donatello 2026David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco SossaiDirettamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.