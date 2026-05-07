ROMA – “Le città di pianura’” di Francesco Sossai trionfa alla 71esima edizione dei David di Donatello. L’outsider degli Oscar italiani porta a casa 8 statuette, su 16 nomination, tra cui Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista a Sergio Romano e Miglior sceneggiatura originale. A seguire, ‘Primavera’ di Damiano Michieletto conquista quattro premi – Miglior compositore, Miglior suono, Migliori costumi e Miglior acconciatura – mentre ‘Le assaggiatrici di Silvio Soldini’ e ‘La città proibita’ di Gabriele Mainetti ne portano a casa tre ciascuno. Il film di Soldini ottiene Miglior sceneggiatura non originale, Miglior trucco e il David Giovani; quello di Mainetti si aggiudica Miglior autore della fotografia, Miglior scenografia e Migliori effetti visivi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - David di Donatello 2026: trionfa “La città di pianura”. Aurora Quattrocchi miglior attrice

David di Donatello, trionfa Le città di pianura di Sossai

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David di Donatello 2026, i vincitori: trionfa Le città di pianuraÈ Le città di pianura di Francesco Sossai il vincitore assoluto dei David Di Donatello 2026.

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La 71/a edizione dei David di Donatello si chiude nel segno di Francesco Sossai. Il suo film, Le città di pianura, è il trionfatore assoluto della manifestazione, portando a casa i premi più prestigiosi: Miglior film, Miglior regia e Migliore sceneggiatura originale (fir - facebook.com facebook

Ai David di Donatello trionfano "Le città di pianura" e le proteste sulla crisi del cinema x.com