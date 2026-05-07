Aurora Quattrocchi, attrice italiana, ha recentemente ottenuto il premio come miglior attrice protagonista ai David di Donatello 2026. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema diversi anni fa e ha partecipato a numerosi film. L’attrice ha 32 anni ed è nota anche per la sua vita privata, mantenuta discreta. La vittoria ha attirato l’attenzione sui suoi lavori e sulla sua crescita professionale nel settore cinematografico.

Il nome di Aurora Quattrocchi è tornato a risuonare con forza nel panorama cinematografico italiano dopo la vittoria del David di Donatello 2026 come miglior attrice protagonista. Un riconoscimento che arriva tardi, almeno rispetto alla sua lunga e straordinaria carriera, ma che celebra finalmente un talento che ha attraversato decenni di teatro, cinema e televisione con una presenza magnetica e una sensibilità rara. La sua interpretazione in Gioia mia, film diretto da Margherita Spampinato, ha emozionato pubblico e critica, consacrandola a 83 anni come una delle interpreti più intense del nostro cinema. Aurora Quattrocchi, attrice siciliana di 83 anni, vince il #David71, sale sul palco e ringrazia tutti urlando superlativi assoluti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Aurora Quattrocchi, chi è la vincitrice del David 2026: età, carriera e vita privata dell’attrice che ha conquistato il cinema

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Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello come miglior attrice. È un premio meritato per la sua straordinaria e longeva carriera. Una gioia irrefrenabile per un’interprete che ha recitato splendidamente al cinema e nelle fiction #DaviddiDonatello - facebook.com facebook

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