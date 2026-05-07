il primato delle rinnovabili superati i combustibili fossili

Recentemente nell'Unione Europea le fonti di energia rinnovabile hanno superato i combustibili fossili, diventando la principale fonte di produzione energetica. Nonostante ci siano ancora sfide da affrontare, questa transizione si riflette nei dati attuali, dove le rinnovabili rappresentano la quota più elevata di energia generata, mentre i combustibili fossili e il nucleare si collocano dietro. La situazione attuale segnala un cambiamento nel settore energetico europeo.

Anche se molto rimane da fare la buona notizia è che già oggi nell’UE le rinnovabili rappresentano la quota più alta della produzione di energia, seguite dai combustibili fossili e dal nucleare. La percentuale varia a seconda dei singoli Paesi. In base ai rapporti Eurostat e Ember per l’anno 2025 la produzione da rinnovabili ha raggiunto il 47,3% del totale dell’elettricità prodotta, in lieve aumento rispetto al 47,2% del 2024. Nel 2025, eolico e solare insieme hanno generato il 30,1% dell’elettricità UE (841 TWh), superando per la prima volta i combustibili fossili (carbone e gas), che sono scesi al 29%, mentre il 23% si ottiene attraverso il nucleare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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