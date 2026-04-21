Negli ultimi anni si è assistito a un calo nell'utilizzo dei combustibili fossili, mentre le energie rinnovabili continuano a espandersi per coprire la crescente domanda di energia a livello mondiale. Questa transizione ha portato a un aumento dell'uso di fonti come solare, eolico e idroelettrico, che ora rappresentano una quota sempre più significativa del mix energetico. Tuttavia, la capacità delle rinnovabili di sostituire completamente le fonti tradizionali resta un punto di domanda.

Quando si parla di transizione ecologica, il dubbio più comune riguarda la reale capacità delle rinnovabili di soddisfare il fabbisogno globale. È un timore lecito, data la storica dipendenza dai combustibili fossili. Eppure, i dati del 2025 segnano un punto di svolta tutt’altro che irrilevante: la produzione di energia pulita non solo ha coperto l’aumento della domanda di elettricità, ma ha anche costretto i combustibili fossili a un arretramento strutturale, segnando un calo significativo a favore delle rinnovabili. Calo dei combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili. Un rapporto del centro di ricerca energetico Ember mostra come l’aumento dell’energia pulita registrato lo scorso anno è stato in grado di superare l’incremento complessivo della domanda mondiale di elettricità.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Combustibili fossili in calo. Ora che le rinnovabili coprono l’aumento della domanda globale, che succede?

Notizie correlate

Prezzi instabili, inflazione e inquinamento: le conseguenze della dipendenza da combustibili fossiliLa crisi che si sta diffondendo a causa del conflitto in Medio Oriente non riguarda solo l’aumento delle bollette, ma la volatilità dei prezzi di gas...

Leggi anche: Von der Leyen: Crisi Medio Oriente, monito sui combustibili fossili e urgenza della transizione energetica

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Oltre i combustibili fossili: a Santa Marta il tentativo di cambiare rotta; Calo delle fossili nonostante Hormuz, rinnovabili in ascesa; Perché aumenta il prezzo di petrolio e gas, cosa sta succedendo in Medio Oriente; Una nuova superpotenza economica potrebbe innescare un ritiro globale dai combustibili fossili.

Combustibili fossili in calo. Ora che le rinnovabili coprono l’aumento della domanda globale, che succede?Quando si parla di transizione ecologica, il dubbio più comune riguarda la reale capacità ... msn.com

Soglia cruciale superata: le rinnovabili coprono la domanda globale, fossili in caloNonostante gli attacchi di Trump contro eolico e solare, sempre più Paesi puntano sulle rinnovabili per rafforzare la sicurezza nazionale. View on euronews ... msn.com

Dal 24 al 29 Aprile a Santa Marta, in Colombia, si terrà la prima conferenza internazionale sulla transizione dai combustibili fossili. Con il progetto Cambio io, cambia il mondo promosso dalla @fondazione.bethehope, ci saremo! #StayTuned #fossilfueltreaty facebook

La conferenza di #SantaMarta in programma dal 24 al 29 aprile è un'occasione storica per andare oltre i combustibili fossili Per questo chiediamo ai leader politici di dare lo slancio per una transizione energetica equa wwf.it/pandanews/clim… x.com