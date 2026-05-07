Il presidente della Provincia ha commentato la questione dei lavori pubblici, sottolineando che il territorio deve essere ascoltato e che i cantieri sospesi provocano disagi alle comunità locali. In risposta alla denuncia di una consigliera riguardo ai ritardi nelle grandi opere infrastrutturali, l’amministrazione ha espresso un mix di preoccupazione e di attenzione verso le criticità segnalate. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli delle opere o sulle cause dei ritardi è stata fornita.

Rispetto alla denuncia della consigliera Martina Sassoli sui ritardi delle grandi opere infrastrutturali, da chi amministra arriva una risposta che mescola preoccupazione e senso di responsabilità. Il quadro è condiviso: i ritardi ci sono, i cantieri arrancano, e la chiave resta rafforzare il peso politico del territorio nei tavoli decisionali. Il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio (nella foto), guarda soprattutto alla metrotranvia Milano-Seregno, dossier emblematico anche per il coinvolgimento diretto dell’ente. "Sulle opere citate c’è un ritardo cronico", osserva, ricordando come la Provincia abbia stanziato 18 milioni per un progetto già avviato ma ancora lontano da una conclusione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il presidente della Provincia: "Il territorio deve farsi valere. I cantieri bloccati creano disagi"

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