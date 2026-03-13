Si elegge il presidente della Provincia Rinnoviamo Forlì al fianco di Lattuca | Attento alle esigenze del territorio

Si avvicinano le elezioni per il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, con la candidatura di Enzo Lattuca sostenuta da Rinnoviamo Forlì e dalla consigliera comunale Elena Colangelo. Le elezioni sono previste per domenica e le forze politiche coinvolte si preparano a votare per scegliere il nuovo presidente. Lattuca è il candidato supportato dalla coalizione di Rinnoviamo Forlì.

Rinnoviamo Forlì sostiene, con il voto della consigliera comunale Elena Colangelo, la candidatura di Enzo Lattuca a presidente della Provincia di Forlì-Cesena alle elezioni che si svolgeranno domenica. "Il lavoro svolto dal presidente Lattuca nel suo mandato testimonia l'attenzione alle esigenze dell'intero territorio provinciale - viene rimarcato dalla lista civica -. Gli interventi realizzati sull'edilizia scolastica e il coordinamento dell'emergenza a seguito degli eventi alluvionali e franosi del 2023 sono solo alcuni esempi della sua capacità di ascolto e d'impulso, avviando le opere necessarie pur salvaguardando l'equilibrio tra spesa e riduzione del debito".