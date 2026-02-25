Aeroporto il presidente della Provincia | Le nuove rotte sono occasione di sviluppo per tutto il territorio

“L’annuncio di nuove rotte (Londra Stansted, Reggio Calabria e Tirana) per lo scalo di Parma, da parte di Ryanair, è molto positivo per tutto il territorio Parmense – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma-. Lo sviluppo di un’area passa anche dalla disponibilità di infrastrutture efficienti. Il potenziamento dell’aeroporto, una struttura rilevante per la città e la sua provincia, è un valore aggiunto che consente a Parma di migliorare i collegamenti con l’Italia e l’estero. L’auspicio è che questi siano ulteriori passi per un complessivo rilancio dell’aeroporto Verdi per costruire una rete aeroportuale che da Parma guardi all’Europa. Fondamentale la decisione di abolire la council tax per gli aeroporti con meno di 700mila passeggeri l’anno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

