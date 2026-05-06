Biennale Arte Buttafuoco | A Venezia non abbracciamo le armi prepariamo la pace Meloni ha confermato nostra autonomia

Durante un evento a Venezia, un rappresentante ha dichiarato che la città non sostiene l’uso delle armi, ma si impegna a promuovere la pace. Ha inoltre affermato che il governo ha confermato l’autonomia della regione. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di questioni legate alla sicurezza e alle relazioni istituzionali. Nessuna polemica è stata alimentata, si preferisce invece aprire un confronto costruttivo.

(Adnkronos) – "A Venezia non abbracciamo le armi, prepariamo la pace. Non alimentiamo polemiche, apriamo discussioni. Ci guidano il diritto, il rispetto, la pace e il dialogo, valori che valgono per tutte le nazioni. L'unico veto è l'esclusione preveniva, la censura anticipata". Così il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, intervenendo oggi, mercoledì 6. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Biennale Arte 2026, Buttafuoco: “A Venezia spazio a dissidenti con due cantieri”“A proposito di uno spazio a Venezia dedicato ai dissidenti comunico che questo è già prossimo con ben due cantieri”. Biennale di Venezia, un incubo in 6 punti. Buttafuoco rompe il silenzio: “Arte contro i prepotenti”Domenica le parole del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco: “L’arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Buttafuoco: 'L'arte è più potente di ogni prepotenza'; Biennale di Venezia, Buttafuoco: L'arte è più potente di ogni prepotenza; Venezia, la Biennale d'Arte apre tra le polemiche. Ue invia seconda lettera: No vetrina per Russia; Biennale arte, la Giuria si dimette: Leoni assegnati dai visitatori, rientrano in gara Israele e Russia. Buttafuoco apre la Biennale: 'Qui l'unico veto è l'esclusione preventive, grazie al ministro Giuli'L'ambasciatore russo all'inaugurazione del padiglione russo: 'C'è qualcosa di veramente morboso e irrazionale nell'ossessione dell'Ue di perseguitare la cultura e l'arte russa' (ANSA) ... ansa.it Biennale, Buttafuoco cita Mattarella: Noi liberi e audaci. E sulla Russia: Qui selezioniamo opere, non passaportiAlla 61esima Biennale Arte, Buttafuoco cita Mattarella su libertà e audacia e difende l’autonomia della Fondazione sul caso Russia ... affaritaliani.it Quello che doveva essere il giorno della pre-apertura della Biennale Arte di Venezia 2026 si è trasformato nell’ennesimo capitolo della crisi più politica degli ultimi anni: davanti al padiglione russo, riaperto tra le polemiche dal presidente Pietrangelo Buttafuoc x.com Biennale Arte 2026 I consigli di VeneziaEventi: le mostre collaterali da non perdere Da oggi parte la nuova rubrica di VeneziaEventi dedicata alle mostre collaterali, installazioni ed esposizioni diffuse per Venezia e le sue isole durante la Biennale Arte 20 - facebook.com facebook