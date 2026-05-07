Il Premio Pulitzer 2026 più ambito è andato al Washington Post e alla sua giornalista Hannah Natanson minacciata e perquisita dall' Fbi per gli scoop sull' amministrazione Trump

Il Premio Pulitzer 2026 è stato assegnato al Washington Post e alla giornalista Hannah Natanson, che ha ricevuto il riconoscimento per i suoi approfondimenti sulla riorganizzazione delle agenzie federali. La giornalista ha subito minacce e perquisizioni da parte dell'Fbi, legate alle sue indagini sull'amministrazione Trump. La sua inchiesta ha portato alla luce dettagli sulla gestione interna delle agenzie e sui cambiamenti in atto.

Una storia che celebra il giornalismo ma che mette in luce anche il prezzo, altissimo, che Hannah Natanson ha pagato per avere fatto il suo lavoro: minacce, perquisizioni nella sua casa in Virginia all'alba da parte dell'Fbi che le ha poi sequestrato pc, telefono, cellulare e uno smartwatch, sostenendo che era necessario «indagare sulla possibile condivisione di segreti governativi». Chiamate a ogni ora del giorno e della notte, una vita stravolta per avere «sfidato» il potere del presidente americano Donald Trump. «Voglio che sappiate che la vostra fiducia è il più grande onore che riceverò mai. Noi al Post stiamo facendo tutto il possibile per proteggerla», ha spiegato la giornalista dopo avere ricevuto il premio Pulitzer e ringraziando i funzionari pubblici «che hanno rischiato tanto per confidarsi con me».🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Premio Pulitzer 2026 più ambito è andato al Washington Post e alla sua giornalista Hannah Natanson, minacciata e perquisita dall'Fbi per gli scoop sull'amministrazione Trump Notizie correlate Pulitzer 2026 al Washington Post: vince Hannah Natanson, la reporter perquisita dall’Fbi dopo gli scoop sull’amministrazione TrumpGiornalismo per il bene pubblico: un riconoscimento, quello del premio Pulitzer 2026, vinto per la seconda volta in cinque anni dal Washington Post e... Chi è Hannah Natanson vincitrice del Pulitzer col Washington Post attaccata da Trump per l'inchiestaLa giornalista Hannah Natanson ha vinto il Premio Pulitzer 2026 per il servizio pubblico grazie all’inchiesta del Washington Post sui tagli di Trump. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Premi Pulitzer 2026: ecco i vincitori. Nella fiction si impone Daniel Kraus; Chi ha vinto i premi Pulitzer 2026; Premi Pulitzer 2026, il valore delle inchieste sul potere; Premi Pulitzer 2026: i libri vincitori che devi assolutamente scoprire quest’anno. Chi ha vinto i premi Pulitzer 2026Il premio più ambito è andato al Washington Post per una serie di inchieste su come Trump ha riorganizzato le agenzie federali degli Stati Uniti ... ilpost.it Premi Pulitzer 2026: i libri vincitori che devi assolutamente scoprire quest'annoSono stati annunciati i Premi Pulitzer 2026, il più importante riconoscimento letterario e giornalistico statunitense. Vediamo i vincitori in ambito letterario. msn.com Premio Pulitzer, la giornalista Hannah Natanson si commuove all'annuncio del riconoscimento x.com Il Premio Pulitzer per la narrativa 29026 è stato appena assegnato a "Angel Down" di Daniel Kraus. Ecco 10 romanzi premiati da leggere subito - facebook.com facebook