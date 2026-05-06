La giornalista ha ricevuto il premio Pulitzer 2026 in riconoscimento del suo lavoro. Recentemente, è stata perquisita dall’FBI dopo aver pubblicato notizie sull’amministrazione Trump. La sua attività giornalistica si concentra su temi di pubblico interesse. La premiazione si è svolta quest’anno con grande attenzione mediatica. La sua ricerca ha portato a un riconoscimento ufficiale nel settore del giornalismo.

Giornalismo per il bene pubblico: un riconoscimento, quello del premio Pulitzer 2026, vinto per la seconda volta in cinque anni dal Washington Post e questa volta grazie agli articoli della “narrative enterprise reporter” Hannah Natanson che hanno “squarciato il velo di segretezza che circonda la caotica riorganizzazione delle agenzie federali da parte dell’amministrazione Trump e per aver documentato con grande ricchezza di dettagli gli impatti umani dei tagli e le conseguenze per il Paese”. La soddisfazione non cancella quello che la giornalista ha dovuto patire per aver il suo lavoro: lo scorso gennaio casa sua è stata perquisita da cima a fondo dagli agenti dell’FBI che le hanno sequestrato pc, telefono, cellulare e uno smartwatch.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pulitzer 2026 al Washington Post: vince Hannah Natanson, la reporter perquisita dall’Fbi dopo gli scoop sull’amministrazione Trump

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