Il porto come un punto di Roler la nuova rete per aumentare le merci su treno | Sapir porta cento ettari

Quattro operatori della logistica emiliano-romagnola hanno firmato oggi a Bologna un accordo di rete volto a migliorare il trasporto delle merci via ferrovia nella regione. La firma è avvenuta nel contesto di un progetto che coinvolge anche l’utilizzo di un nuovo punto di roler, un’area di circa cento ettari gestita da Sapir, per facilitare le operazioni di carico e scarico. L’obiettivo dichiarato è aumentare la quantità di merce trasportata sui binari.