Il porto come un punto di Roler la nuova rete per aumentare le merci su treno | Sapir porta cento ettari
Quattro operatori della logistica emiliano-romagnola hanno firmato oggi a Bologna un accordo di rete volto a migliorare il trasporto delle merci via ferrovia nella regione. La firma è avvenuta nel contesto di un progetto che coinvolge anche l’utilizzo di un nuovo punto di roler, un’area di circa cento ettari gestita da Sapir, per facilitare le operazioni di carico e scarico. L’obiettivo dichiarato è aumentare la quantità di merce trasportata sui binari.
Quattro grandi operatori della logistica emiliano-romagnola hanno firmato oggi, giovedì, a Bologna, un contratto di rete per potenziare il trasporto merci su ferrovia nella regione. Nasce così Roler, sigla che sta per Rete Operatori Logistica Emilia-Romagna — un'alleanza tra l'Interporto Bologna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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