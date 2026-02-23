Deraglia treno merci ritardi di ore e ripercussioni su altre linee

Un deragliamento di due vagoni vuoti di un treno merci ha provocato blocchi improvvisi sulla linea Verona-Bologna, tra Verona e Nogara. La collisione ha causato ritardi di diverse ore, creando disagi anche su rotte vicine. La circolazione ferroviaria si è fermata mentre i sopraggiunti interventi di rimozione proseguono per ripristinare la normalità. La situazione ha coinvolto numerosi convogli e causato disagi ai pendolari e alle merci in transito.

Mattinata di caos lungo l’asse ferroviario del Nord-Est. La circolazione dei treni è stata improvvisamente sospesa sulla linea Verona-Bologna a causa del deragliamento di due vagoni vuoti di un convoglio merci, finiti fuori dai binari tra Verona e Nogara, all’altezza di Isola della Scala. L’incidente, avvenuto poco dopo mezzogiorno di lunedì 23 febbraio, ha avuto conseguenze pesantissime sulla mobilità ferroviaria nazionale. Il tratto coinvolto, snodo strategico per i collegamenti tra il Nord e il Centro-Sud, è gestito da Rete Ferroviaria Italiana, che ha immediatamente disposto il blocco della linea per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino dei binari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Treno merci deraglia sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)Un deragliamento di due carri vuoti di un treno merci tra Verona e Nogara ha causato l’interruzione della circolazione sulla linea Verona-Bologna.

Deraglia treno merci, bloccata linea Verona-Bologna: Frecciarossa con oltre 200 minuti di ritardoUn treno merci ha deragliato, causando la chiusura totale della linea tra Verona e Nogara.

Disastro ferroviario in Andalusia, 39 morti e 70 feriti il bilancio provvisorio - Agorà 19/01/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Deraglia treno merci a Isola della Scala: ritardi sulla linea Verona BolognaSvio di due carri vuoti tra Verona e Isola della Scala, circolazione ferroviaria in tilt sulla linea per Bologna. veronaoggi.it

Treno merci deraglia sulla linea Verona-Bologna: ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e percorsi alternativi (saltando stazioni)VERONA - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Verona-Bologna per il deragliamento di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e ... msn.com

TG - VERONA. TRENO MERCI DERAGLIA, CIRCOLAZIONE SOSPESA Due carri vuoti di un treno merci sono deragliati lungo la linea Verona – Bologna. Circolazione ferroviaria sospesa. Le cause sono in corso di accertamento. Si registrano ritardi e cancella - facebook.com facebook

Un #treno deraglia in #Svizzera, diversi feriti. Ferrovie federali: la causa una #valanga x.com