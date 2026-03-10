Porto | calano le merci ma la flessibilità salva il bilancio Soddisfazione di Pisano

Il porto di Marina di Carrara ha concluso il 2025 con una riduzione delle merci movimentate rispetto agli anni precedenti, ma ha mantenuto in attivo il bilancio grazie alla flessibilità nella gestione delle operazioni. Il dirigente responsabile ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come le strategie adottate abbiano permesso di affrontare le sfide del settore. La dinamica del porto si inserisce in un contesto di continuità rispetto al biennio precedente.

Carrara, 10 marzo 2026 – Il porto di Marina di Carrara chiude il 2025 consolidando gli ottimi risultati del biennio precedente e dimostrando una certa vivacità nel panorama logistico nazionale. Con 4,83 milioni di tonnellate di merci movimentate complessivamente, lo scalo apuano si conferma un nodo strategico, nonostante le varie merci abbiano registrato un rallentamento. L'analisi dettagliata dei flussi fatti dall'Autorità portuale evidenzia una crescita significativa delle rinfuse solide, che raggiungono le 657 mila tonnellate, segnando un incremento del 17,2%. Il settore del general cargo, pur registrando una lieve flessione del 2,9%, totalizza una quota imponente di 4,17 milioni di tonnellate.