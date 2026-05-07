Il pluripremiato film israelo-palestinese torna a Bologna

Il prossimo 10 maggio a Bologna verrà proiettato il film “5 broken cameras”, un lungometraggio co-diretto da Guy Davidi e Emad Burnat. Il film, pluripremiato, ha come protagonisti due registi, uno israeliano e l’altro palestinese. La pellicola racconta la realtà di un villaggio attraverso le immagini di cinque videocamere rotte. La proiezione si inserisce in un ciclo di eventi dedicati al cinema internazionale.

Il prossimo 10 maggio torna a Bologna il film “5 broken cameras”. Si tratta di un lungometraggio co-diretto dai registi Guy Davidi e Emad Burnat: il primo è israeliano, il secondo è palestinese.L’iniziativa, promossa da Assopace Palestina, vedrà i due registi presentare in sala, insieme, il film.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate La storia d'amore impossibile che sfida i confini del conflitto israelo-palestinese, "Borderlife" al MichelangeloL’imbrunire di un pomeriggio in una New York ancora ferita dagli attentati dell’11 settembre, il secondo autunno senza le Torri e due giovani che si... A Torino una storia d'amore al confine della questione israelo-palestinese: al Teatro Gioiello va in scena "Borderlife"In un periodo in cui l'attualità internazionale torna a scuotere le coscienze, il Teatro Gioiello di Torino ospita uno spettacolo di profonda...