La storia d' amore impossibile che sfida i confini del conflitto israelo-palestinese Borderlife al Michelangelo

Al tramonto di un pomeriggio newyorkese segnato dalla memoria degli attentati dell’11 settembre, due giovani si incontrano per la prima volta. Nonostante le difficoltà e le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, la loro storia d’amore nasce in un momento di grande fragilità. La loro relazione si svolge tra le ombre di un passato difficile e le incertezze di un presente incerto, sfidando le distanze e le differenze culturali.

L’imbrunire di un pomeriggio in una New York ancora ferita dagli attentati dell’11 settembre, il secondo autunno senza le Torri e due giovani che si sono appena conosciuti: si ameranno, anche se i loro destini sembrano non poter camminare nella stessa direzione. Inizia così, con la forza di un.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate A Torino una storia d'amore al confine della questione israelo-palestinese: al Teatro Gioiello va in scena "Borderlife"In un periodo in cui l'attualità internazionale torna a scuotere le coscienze, il Teatro Gioiello di Torino ospita uno spettacolo di profonda... La negazione del Tempio di Gerusalemme e la radice religiosa del conflitto israelo-palestineseLa ragione più profonda del dramma israelo-palestinese è poco discussa e non riguarda direttamente il conflitto tra due nazionalismi, che in teoria... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Borderlife - Full d'Assi Magazine; A Torino una storia d'amore al confine della questione israelo-palestinese: al Teatro Gioiello va in scena Borderlife; CS - A Torino la storia d'amore impossibile al confine della questione israelo-palestinese: domani Borderlife al Teatro Gioiello; Borderlife: quando l’amore supera il confine. Borderlife: quando l’amore supera il confineDomani sera, al teatro Michelangelo, va in scena il racconto dell’amore tra una ricercatrice israeliana e un artista palestinese ... ilrestodelcarlino.it A Torino una storia d'amore al confine della questione israelo-palestinese: al Teatro Gioiello va in scena BorderlifeMartedì 5 maggio 2026 al Teatro Gioiello di Torino va in scena Borderlife, spettacolo tratto dal romanzo di Dorit Rabinyan sul legame tra Israele e Palestina. torinotoday.it Le prossime date dei concerti dei RADICANTO 3 maggio alle 21 a Palo del Colle (Ba) Contrada Auricarro, con "Alle radici del canto" 5 maggio "Borderlife", teatro Gioiello di Torino 6 maggio "Borderlife" teatro Michelangelo di Modena #radicanto #teatrogioiello - facebook.com facebook