A Torino una storia d' amore al confine della questione israelo-palestinese | al Teatro Gioiello va in scena Borderlife

In un periodo in cui l'attualità internazionale torna a scuotere le coscienze, il Teatro Gioiello di Torino ospita uno spettacolo di profonda rilevanza civile e artistica. Martedì 5 maggio 2026, alle ore 21:00, debutta sul palco di via Colombo "Borderlife – La nostra vita dall’altra parte".🔗 Leggi su Torinotoday.it

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