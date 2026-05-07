Il plauso del sindaco per l' arresto del latitante Marolda e le parole di vicinanza alla famiglia del maresciallo Di Resta
Nelle ore successive all’arresto di Carmine Marolda, condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio del maresciallo dei carabinieri avvenuto nel 1996, il sindaco ha espresso parole di approvazione nei confronti delle forze dell’ordine che hanno condotto l’operazione. Contestualmente, ha manifestato vicinanza alla famiglia del maresciallo Di Resta, ricordando l’importanza di questa misura per la giustizia. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni pubbliche.
A poche ore dalla notizia dell'arresto di Carmine Marolda, il latitante condannato a 30 anni per l'omicidio del maresciallo dei carabinieri Marino Di Resta, avvenuto a Pescara nel 1996, arrivano la parole di soddisfazione e di plauso del sindaco Carlo Masci nei confronti dei militari che con un.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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