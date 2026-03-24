Addio alla piccola Ginevra la vicinanza alla famiglia del sindaco Mastella

È deceduta la bambina di pochi anni, che era stata ricoverata in ospedale dopo un grave incidente. La famiglia, accompagnata dal sindaco, ha ricevuto solidarietà da parte di diverse persone e istituzioni. La notizia ha suscitato un forte cordoglio nella comunità locale. La piccola era nota nel quartiere e il suo decesso è stato comunicato ufficialmente dalle autorità sanitarie.

“Sono vicino alla famiglia della piccola Ginevra, un piccolo angelo volato via in maniera drammaticamente prematura. Per motivi di salute non ho potuto prendere parte alla cerimonia di ultimo saluto. Mi stringo ai genitori e alla famiglia, il cui dolore è della Città e di tutti. L’innocenza dei più piccoli e fragili non sfugge alla morte e al dolore che produce, ma porta con sé la purezza che apre le porte che, per chi è cattolico come me, sono davvero eterne”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Addio alla piccola Ginevra, la vicinanza alla famiglia del sindaco Mastella Articoli correlati Oggi l’addio a Ludovico: "Vicinanza alla famiglia"Sarà celebrato oggi alle 17 nella chiesa San Giovanni Battista il funerale di Ludovico Del Duca, il portorecanatese di 29 anni morto lunedì sera... Il sindaco: «Massima vicinanza alla famiglia Marchi e fiducia nella giustizia»Il sindaco Riccardo Mortandello, oggi 16 febbraio ha commentato il grave episodio occorso nella notte nel cuore della cittadina termale.