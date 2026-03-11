Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli | il 18 marzo nascerà la Fondazione Domenico Caliendo

Il 18 marzo a Napoli sarà inaugurata la Fondazione Domenico Caliendo, dedicata al bambino di due anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi. Il bambino aveva subito un trapianto di cuore con un organo che risultava danneggiato. La fondazione nasce per ricordare il piccolo e sarà intitolata a lui.

Mercoledì 18 marzo a Napoli nascerà la Fondazione Domenico Caliendo, intitolata al bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Dopo la raccolta fondi, il 18 marzo alle ore 18 nello studio del notaio Roberto Dante Cogliando in via dei Mille, a Napoli, si costituirà legalmente la Fondazione. Saranno presenti i genitori di Domenico e gli altri componenti del Comitato promotore la raccolta fondi. "Calore e vicinanza da tutta Italia". "Ringraziamo l'intera Italia che con un calore e una vicinanza senza precedenti ci ha permesso di raggiungere la quota di 30mila euro necessari per trasformare un'idea in qualcosa di concreto ", spiegano in una nota i rappresentanti del Comitato.