Domenico Caliendo modifiche alla cartella clinica del bimbo morto dopo il trapianto di cuore | due medici indagati anche per falso

Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Napoli nel caso di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore. Le indagini riguardano presunte modifiche alla cartella clinica del paziente, e i medici sono ora accusati anche di falso. La vicenda coinvolge un totale di sette professionisti, che sono sotto inchiesta per vari reati legati alla vicenda.

Novità nel caso di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore. La procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccolo, che avrebbero modificato la cartella clinica. Si tratta del cardiochirurgo Guido Oppido, il medico che ha eseguito il trapianto, e della seconda operatrice Emma Bergonzoni: per entrambi è stata chiesta al Gip una misura interdittiva ed entrambi, secondo quanto si è appreso, verranno ascoltati a fine mese. Le indagini Secondo gli inquirenti (pm Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) riguarderebbero in particolare modifiche agli orari di arrivo del cuore da Bolzano a Napoli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Domenico Caliendo, modifiche alla cartella clinica del bimbo morto dopo il trapianto di cuore: due medici indagati anche per falso Articoli correlati Modifiche alla cartella clinica di Domenico, morto dopo il trapianto di cuore: due medici indagati anche per falsoIl cardiochirurgo Guido Oppido e la sua collega Emma Bergonzoni, secondo operatore dell'équipe che ha operato il piccolo Domenico Caliendo morto dopo... Domenico Caliendo, modifiche alla cartella clinica: due medici indagati anche per falsoNovità nel caso di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore. Una raccolta di contenuti su Domenico Caliendo Temi più discussi: Domenica In 2025/26 - La madre di Domenico Caliendo e la fondazione per ricordarlo - 08/03/2026 - Video; L'avvocato della famiglia Caliendo: Domenico è stato ammazzato. Questo è un omicidio volontario; Morte del piccolo Domenico Caliendo, continuano le indagini: a Bari i controlli sui due cuori espiantati; Morte del piccolo Domenico Caliendo, verifiche sull’acqua del ghiaccio a Bolzano. Domenico Caliendo, modifiche alla cartella clinica: due medici indagati anche per falsoAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a ... ilmessaggero.it Domenico Caliendo morto, indagati i chirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni. artella clinica modificata: le incongruenze emerseAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta ... msn.com Novità sulle indagini al Monaldi dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo: due medici sono indagati anche per falso. Si tratta del cardiochirurgo Guido Oppido (che ha eseguito il trapianto) e della seconda operatrice. - facebook.com facebook Domenico Caliendo morto al Monaldi, sospesi i trapianti pediatrici x.com