Il Papa a Napoli domani l’abbraccio di 30 mila fedeli in Piazza del Plebiscito

Domani in piazza del Plebiscito a Napoli si terrà un incontro con il Papa Leone XIV, previsto nel pomeriggio. I varchi di accesso apriranno alle 10, per permettere l’ingresso ai circa 30mila fedeli che hanno prenotato un posto. L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e sarà seguito da un’assemblea pubblica con la presenza del Pontefice.

Per l’incontro con Papa Leone XIV di domani, in piazza del Plebiscito i varchi saranno aperti dalle 10 per accogliere i circa 30mila fedeli che hanno prenotato un posto. I varchi di accesso alla Piazza del Plebiscito saranno aperti a partire dalle ore 10 fino alle ore 14.30. Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni di ingresso, la diocesi invita a non portare con sé borse, zaini e oggetti metallici. Al mattino sarà possibile seguire in diretta da Pompei la Santa Messa (ore 10) e la Supplica alla Madonna (ore 12), presiedute dal Santo Padre. A partire dalle ore 13.30 prenderà avvio il racconto-spettacolo di musica e testimonianze sulla città e sulla Chiesa di Napoli, con le voci guida di Chiara del Gaudio e Andrea Sarubbi e il Coro diretto dal Maestro Carlo Morelli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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