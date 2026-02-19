Il Papa a Napoli Pompei e Acerra | incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l' 8 maggio

Il Papa Leone XIV visiterà Napoli, Pompei e Acerra il prossimo 8 maggio, un viaggio che nasce dal desiderio di incontrare i fedeli e sostenere le comunità locali. Durante la giornata, il Pontefice si fermerà in piazza del Plebiscito per un grande raduno pubblico, dove parlerà ai presenti e benedirà le zone interessate. La visita si inserisce in un calendario ricco di eventi pastorali previsti per il 2026, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra la Chiesa e le città campane. La gente aspetta con trepidazione l’arrivo del Papa.

Sono diverse le visite apostoliche che Papa Leone XIV effettuerà in questo 2026. Come anticipato oggi dal Mattino nell'articolo a firma di Maria Chiara Aulisio e di Susy Malafronte la sala stampa ha annunciato i viaggi a Pompei, Napoli, Acerra, Pavia, Lampedusa, Assisi, Rimini. La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto il programma delle prossime visite pastorali di Papa Leone XIV in Italia: L'8 maggio sarà a Pompei (la mattina) per la messa, la supplica alla Madonna, e il pranzo. Il pomeriggio dell'8 sarà invece a Napoli nella Cattedrale, per l'incontro con il clero e i religiosi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

