Il cantiere presso il Palaveneto è attualmente fermo, mentre si accendono le discussioni sulla lite tra due funzionari. Uno dei protagonisti ha dichiarato che il cantiere era deserto al momento dello scontro, e ha invitato a discutere i processi in modo più tranquillo, lasciando alle opposizioni le polemiche. L'altro ha risposto che le modalità di gestione del suo incarico sono questioni personali.

"I processi facciamoli a bocce ferme e certe polemiche lasciamole fare all’opposizione". "Le modalità con cui svolgo il mio mandato sono affari miei caro assessore". Scintille in aula ieri mattina durante la commissione sul Pnrr. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che al centro del breve, ma intenso dibattito, non ci fossero esponenti della stessa maggioranza di centrodestra. Un fatto raro, se non rarissimo durante questa legislatura, così come era accaduto nelle due precedenti a guida Valeria Mancinelli. A confrontarsi a brutto muso sono stati l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, e il capogruppo di Fratelli d’Italia Jacopo Toccaceli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Palaveneto è fermo. Lite Toccaceli-Tombolini: "Il cantiere era deserto"

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