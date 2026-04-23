Una bruttura Bufera social sul nuovo Palaveneto ma l’assessore difende il progetto | Era previsto così

ANCONA – Non è ancora aperto ma è già sotto processo. Il nuovo Palaveneto si prende insulti prima degli applausi. La colpa è di uno scatto dall’alto, finito su Facebook: il palazzetto di via Veneto appare come un monolito grigio canna di fucile incastrato tra i condomini anni ’70. E i commenti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Choco, sui social è bufera vera: “Assassino”, “Trovatelo”, ma scoppia anche la guerra sul guinzaglioÈ una valanga di rabbia quella che sta travolgendo i social dopo la morte di Choco, il cagnolino di 14 anni investito in via dell’Acropoli da unA...

Leggi anche: Bufera sul post di una preside dopo il derby Samb-Ascoli, a scuola spunta uno striscione: “Pesciara, via dall’Agraria”. Lei si difende: “È tutto assurdo”