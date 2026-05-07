Al centro di una disputa rimangono i campi da padel, che stanno creando tensioni tra un gruppo di residenti e l’amministrazione comunale di Vigarano Mainarda. I cittadini lamentano che l’attività influisce sulla loro quotidianità, mentre le autorità comunali continuano a sostenere le decisioni prese. La questione si protrae da tempo senza una soluzione definitiva, alimentando un acceso confronto tra le parti coinvolte.

Un braccio di ferro che non accenna a placarsi quello tra un nutrito gruppo di residenti e l’amministrazione comunale di Vigarano Mainarda. Al centro della contesa il complesso sportivo "Main Padel", una struttura nata in un’area agricola che, secondo i cittadini, avrebbe "trasformato un’oasi di tranquillità in un polo di disturbo acustico permanente". Michela Sartini, portavoce del disagio di via Italia, descrive una situazione di profonda amarezza. Molte famiglie acquistarono casa nel 2010 con la promessa di godere di un’area agricola immutata. "E’ stata completamente disattesa -documentano - terreni agricoli trasformati in un centro sportivo con piscina, chiringuito e ristorante, grazie a un permesso in deroga".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il padel divide il paese: "Disturba la nostra vita"

Notizie correlate

Leggi anche: I curdi iraniani: “Questa non è la nostra guerra. Vogliamo un Paese democratico e la nostra autonomia”

Leggi anche: Melania Trump contro Jimmy Kimmel: “La sua retorica violenta divide il Paese”. Lui l’ha definita “vedova in attesa”