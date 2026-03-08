I curdi iraniani | Questa non è la nostra guerra Vogliamo un Paese democratico e la nostra autonomia

I curdi iraniani affermano che la loro lotta non riguarda il popolo iraniano, ma si concentra sulla richiesta di autonomia e di un paese più democratico. In un’intervista, Zagros Enderyarî, rappresentante del partito curdo iraniano per il Kurdistan libero, ha dichiarato che il conflitto attuale tra Israele e Iran non coinvolge direttamente i civili curdi, ma è una disputa tra i due stati per il controllo regionale.

L'intervista di Fanpage.it a Zagros Enderyarî, politico del comitato Affari esteri del partito curdo iraniano per il Kurdistan libero (Pjak): "Questa non è la guerra del popolo iraniano, è una guerra tra Israele e Iran per il potere regionale e per difendere i loro interessi. Vogliamo essere una nazione libera".

